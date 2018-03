Veröffentlicht am

Might & Magic für Mobilgeräte

Ubisoft kündigt das F2P-Mobile-RPG Might & Magic Elemental Guardians für iOS und Android an.

Might & Magic Elemental Guardians wurde von Ubisoft Barcelona Mobile entwickelt und vereint rundenbasierte, taktische Kämpfe mit faszinierender Grafik in einem westlichen Anime-Stil. Die Spieler bekämpfen und sammeln hunderte von liebevoll animierten Fantasiekreaturen und entwickeln diese weiter, um ein ultimatives Team elementarer Krieger zusammenzustellen. Eine spannende Einzelspieler-Kampagne sowie ein kompetitiver PvP-Modus erwarten die Spieler, in denen sie ihr Team aufleveln und ihren eigenen Helden-Avatar im Verlauf des Spiels anpassen können.

Might & Magic Elemental Guardians lässt ein klassisches Franchise sowohl mit ikonischen Charakteren der Marke als auch neuen, exklusiven Kreaturen wieder aufleben. Spieler können sich jetzt vorab auf mightandmagic.com registrieren.

Might & Magic Elemental Guardianswird ab dem 31. Mai 2018 im App Store und auf Google Play zum Download zur Verfügung stehen.