in News

Might & Magic Showdown als Early-Access

Ubisoft kündigte an, dass der Might & Magic Showdown-Early-Access ab sofort exklusiv auf Steam verfügbar ist. Der Early Access ermöglicht es den Spielern, Might & Magic Showdown vor der offiziellen Veröffentlichung zu spielen und durch ihr Feedback und ihre Verbesserungsvorschläge maßgeblich am Entwicklungsprozess des Spiels beteiligt zu sein.

Mit Might & Magic Showdown stellt Ubisoft Montreal ein neues, taktisches Spieler-gegen-Spieler-Kampferlebnis vor, das im umfangreichen RPG-Fantasy-Universum von Might & Magic spielt. Die Spieler werden ihre taktischen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld auf die Probe stellen, indem sie im Voraus geplante Strategien mit Echtzeitaktionen kombinieren.

Die Spieler werden eine Reihe innovativer Features entdecken, einschließlich der Möglichkeit, die Aktionen der Charaktere vor dem Kampf zu programmieren. Ebenso wird es möglich sein, detaillierte und individuell gestaltete Figuren mit der im Spiel integrierten „Malwerkstatt“ zu erstellen. Might & Magic Showdown bietet zudem: 60 Einzelspieler-Kämpfe, um seine Taktiken zu stärken, eine Auswahl an 20 einzigartigen, anpassbaren Figuren sowie einen komplett ausgearbeiteten Spieler-gegen-Spieler-Modus.

Neben der Veröffentlichung von Might & Magic Showdown haben die Spieler zudem die Möglichkeit, die Might & Magic Showdown-„Malwerkstatt“ zu testen. Sie wird separat und kostenlos bis zum 19. Februar verfügbar sein und enthält fünf einzigartige Figuren aus dem Spiel. Diese Figuren können die Spieler ganz nach Belieben bemalen und designen.

Um einen ersten, ausführlichen Blick direkt von den Entwicklern zu bekommen, könnt ihr dem Might & Magic Showdown Early Access Livestream auf Twitch beitreten. Ihr findet diesen heute ab 19 Uhr auf www.twitch.tv/Ubisoft.

Um als Erster Might & Magic Showdown im Steam-Early-Access erleben zu können, am besten auf Steam vorbeischauen. Zudem kann separat auf die Might & Magic Showdown-„Malwerkstatt“ zugegriffen werden.