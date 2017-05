Mirage: Arcane Warfare startet offene Beta

Torn Banner Studios magisches Multiplayer Action-Kampfspiel Mirage: Arcane Warfare öffnet nach einer erfolgreichen geschlossenen Beta seine Pforten zu einem größeren Publikum. Das Spiel mitsamt einem neuen 3 vs. 3 Arena Modus ist ab sofort in einem offenen Beta Wochenende.

Die offene Beta ist jetzt live und läuft bis zum 14. Mai (Sonntag) um 19:00 Uhr. Spieler können die offene Beta auf Steam herunterladen. Die Vollversion von Mirage: Arcane Warfare erscheint am 23. Mai und kann in der Standard- (€27,99) und Special-Edition (€36,99) vorbestellt werden.

Die Beta enthält neben der aktuellen rotierenden Auswahl an Karten und technischen sowie Gameplay-Verbesserungen auch den frisch enthüllten Arena Modus. In diesem Turnier Modus treten 3 vs. 3 Spieler auf speziellen kleineren und für Nahkampf ausgelegten Karten gegeneinander an. Das Team, das als letzter Überlebender am Schlachtfeld übrig bleibt, gewinnt. Die Vollversion von Mirage: Arcane Warfare wird sechs Arena Karten beinhalten, von denen zwei bereits in der offenen Beta spielbar sind: Spire und Tunnel.