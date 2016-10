in News

Mit DEAD AGE auf Zombie-Jagd gehen

Dead Age, das rundenbasierte Endzeit-Rollenspiel von Silent Dreams und Headup Games, verlässt dank er Mithilfe der Steam-Community am 4. November die Steam Early Access-Phase und feiert seinen finalen Release.

In Dead Age findet sich der Spieler als einer der letzten Überlebenden in einer Zombie-Apokalypse wieder. Seine Aufgabe ist es, gemeinsam mit anderen Überlebenden aus den Trümmern der früheren Gesellschaft Stück für Stück eine funktionierende und lebenswerte Welt aufzubauen. Dabei kommt es auch immer wieder zu Konfrontationen mit Untoten, die durch taktische Kämpfe gelöst werden.

In der von Zombies verwüsteten Welt von Dead Age gibt es viel zu tun: Ein sicheres Lager will errichtet und verwaltet werden, und auch dessen Bewohner erwarten die Befehle des Spielers. Es kommt zu täglichen Kämpfen um Nahrung und Ressourcen, aus letzeren kann der Spieler Equipment craften und verbessern. In Zufallsbegegnungen trifft man zudem immer wieder auf Untote und Überlebende – manche davon gutmütig, andere aggressiv. Alle Ereignisse – Kämpfe, Gespräche und geschlossene Allianzen – haben dabei Einfluss auf den Verlauf der Geschichte.

http://store.steampowered.com/app/36393