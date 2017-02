in News

Mittelerde: Schatten des Krieges angekündigt

Warner Bros. Interactive Entertainment kündigt heute Mittelerde: Schatten des Krieges an, den Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten.

Entwickelt wurde Mittelerde: Schatten des Krieges von Monolith Productions. Es erzählt die Geschichte von Talion und Celebrimbor weiter, die nun hinter die feindlichen Linien gelangen müssen, um eine Armee zusammenzustellen, die sich mit ganz Mordor dem dunklen Herrscher Sauron entgegen stellt.

In Mittelerde: Schatten des Krieges tragen Spieler einen neuen Ring der Macht und stehen sich den tödlichsten Gegnern, einschließlich Sauron und seinen Nazgul, in einer gewaltigen Schlacht um Mittelerde gegenüber. Dieses Open-World-Action-Adventure wird mit dem erweiterten Nemesis-System mit Leben erfüllt. Die starke Personalisierung des ersten Teils wird jetzt auf die gesamte Welt übertragen, in der nun Umgebung und die Charaktere durch die Handlungen und Entscheidungen der Spieler geformt werden, wodurch beim Spielen jedes Mal eine persönliche Spielwelt entsteht.

Mittelerde: Schatten des Krieges ist vom 24. August 2017 an für Xbox One, Project Scorpio, PC mit Windows 10 (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro erhältlich. Mittelerde: Schatten des Krieges ist als Titel für Xbox Play Anywhere erhältlich.

Das innovative Nemesis-System erschafft einzigartige und persönliche Geschichten über prozedural generierte Gegner, die sich an jedes Aufeinandertreffen erinnern und sich durch ihre Persönlichkeit, Stärken und Schwächen unterscheiden. Mittelerde: Schatten des Krieges erweitert diese Innovation durch die Einführung von Gefolgsleuten, die ganz neue Geschichten über Loyalität, Verrat und Rache zur Folge haben. Das Nemesis-System wurde erweitert, um eine einzigartige und persönliche Welt mithilfe von Nemesis-Festungen zu erschaffen. Diese ermöglicht es Spielern, verschiedene Strategien zu verfolgen, um dynamische Festungen zu erobern und individuelle Welten mit einzigartigen Ork-Armeen zu erschaffen.

Mittelerde: Schatten des Krieges erzählt die Geschichte aus der Zeit zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe und führt die ursprüngliche Erzählung von Mittelerde: Mordors Schatten fort. Spieler können in eine reichere, persönlichere und umfangreiche Welt voller Helden und Bösewichte, kultigen Schauplätzen, Original-Gegnertypen, noch mehr Persönlichkeiten und neuen Charakteren sowie unerzählten Geschichten eintauchen.

Wenn Spieler Mittelerde: Schatten des Krieges als Xbox Play Anywhere-Titel spielen, können sie einmalig eine digitale Version des Spiels kaufen und es sowohl auf Xbox One als auch auf einem PC mit Windows 10 ohne zusätzliche Kosten spielen. Dabei können sie an der Stelle weiterspielen, an der sie aufgehört haben, und alle Speicherstände, Spiel-Add-ons und Erfolge übertragen.

