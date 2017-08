Mittelerde: Schatten des Krieges für Mobilgeräte

Warner Bros. Interactive Entertainment kündigt heute die Veröffentlichung von Mittelerde: Schatten des Krieges für Mobilgeräte an, einem kostenlosen Echtzeit-RPG, das Talions Reise durch Mordor fortsetzt und kultige Charaktere aus Mittelerde: Mordors Schatten und Der Herr der Ringe-Trilogie enthält, einschließlich Celebrimbor, Eltariel, Gandalf der Graue, Legolas und weitere Fan-Favoriten.

Entwickelt wurde das Spiel von IUGO Mobile Entertainment in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment. Mittelerde: Schatten des Krieges wird im App-Store für iPhone und iPad sowie über Google Play für Android-Geräte erhältlich sein. Ab heute können sich Fans hier voranmelden: https://www.shadowofwar.com/mobile/de/?selected

Spieler mit Apple-Geräten, die sich voranmelden, erhalten ein exklusives Charakter-Paket mit Ratbag und einer Ork-Starter-Armee, während Fans bei der Voranmeldung über Android-Geräte eine Version von Kankra in ihrer richtigen Gestalt erhalten. Dieser Charakter ist zum ersten Mal spielbar. Alle Inhalte werden bei der Veröffentlichung verfügbar sein.

In Mittelerde: Schatten des Krieges für Mobilgeräte kehren Fans nach Mordor zurück und nehmen an Echtzeit-Kämpfen gegen mächtige Ork-Gegner teil, während sie die größten Helden von Mittelerde versammeln, um an der Seite von Talion zu kämpfen. Jeder Charakter kann aufgewertet werden und bringt eine spezielles Set an Fertigkeiten und verbesserten Angriffen in den Kampf. Mittelerde: Schatten des Krieges für Mobilgeräte führt außerdem zum ersten Mal das preisgekrönte Nemesis-System auf Mobilgeräten ein, das Spielern die Möglichkeit gibt, ihre eigene Ork-Armee zu erstellen und unzählige persönliche Spielerfahrungen dabei zu erleben.

Für weitere Informationen, oder um an Diskussionen über Mittelerde: Schatten des Krieges teilzunehmen, könnt ihr auch www.ShadowofWar.com besuchen.