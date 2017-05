in News

Mittelerde: Schatten des Krieges – Neuer Open World-Trailer

Heute hat Warner Bros. Interactive Entertainment einen neuen Trailer enthüllt, in dem die Vielfalt und Dynamik der offenen Welt von Mittelerde: Schatten des Krieges zu sehen ist.

Das Video zeigt gewaltige Landstriche von Mittelerde und Mordor – und gibt den Fans einen ersten Eindruck von den verschiedenen neuen Bereichen, die es zu erforschen gilt, einschließlich Núrn, Cirith Ungol, Gorgoroth und mehr. Durch das innovative Nemesis-System erlebt jeder Spieler eine einzigartige Welt, die er erforschen und teilen kann – und all ihre Teile sind größer, abwechslungsreicher und dynamischer als je zuvor.

Das zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelte Mittelerde: Schatten des Krieges ist ein Action-RPG in einer offenen Welt, in dem die Handlung von Mittelerde: Mordors Schatten fortgesetzt wird. Die Spieler vertiefen sich in eine reichhaltige, ausladende und stärker auf sie persönlich zugeschnittene Welt voller epischer Helden und Schurken, bekannter Orte, wohlbekannter Gegner, Persönlichkeiten und neuer Charaktere mit bisher ungehörten Geschichten.

Mittelerde: Schatten des Krieges ist ab dem 24. August 2017 für Xbox One, Windows 10 PC (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro – sowie sobald verfügbar auch für Xbox Scorpio erhältlich.