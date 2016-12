MMO Durango startet in limitierte Beta

Ab heute können registrierte Fans die ersten sein, die die gefährliche Welt von Durango durchstreifen, erforschen und erobern können. Das neueste Sandbox-MMO von NEXON Korea Corporation bietet eine endlose Anzahl von Inseln, auf denen es von Dinosauriern wimmelt und die darauf warten, erkundet zu werden.

Durangos limitierte Beta-Phase läuft ab sofort bis zum 4. Januar 2017. Besitzer von Android-Geräten können sich auch jetzt noch auf der Durango-Webseite für die Beta anmelden.

Geleitet von dem ehemaligen Entwickler hinter Vindictus Eunseok Yi, lässt What! Studio Spieler in Durango in eine unbekannte Welt eintauchen, in der Dinosaurier noch die Erde bevölkern. Spieler erhalten Einblick in eine wunderschöne, aber gefährliche Welt, in der nur das Überleben zählt. In dem immersiven und interaktiven Erlebnis lernen Spieler mit ihrem Charakter das Jagen und Sammeln, bauen Gemeinschaften auf und kämpfen darum, ihren Clan in einer feindlichen Umgebung gegen andere Clans und Dinosaurier zu verteidigen.

In dieser Beta-Phase können MMO-Fans aus der ganzen Welt:

Pioniere in einer endlosen, offenen Welt sein: unendlich viele verschiedene Inseln wollen in Durangos Open-World erkundet werden.

Ein Königreich errichten: Spieler können eine Siedlung mit anderen Spielern von Grund auf gestalten und durch den Handel mit Gütern wachsen lassen.

Dinosaurier jagen und zähmen: das Zähmen, Reiten und Jagen von gefährlichen und ikonischen Dinosauriern lernen.

Um die Übermacht in dynamischen Clan-versus-Clan Schlachten kämpfen: Hat man sich eine Heimat aufgebaut, muss diese in Clan-Kriegen gegen Feinde verteidigt werden.

Sich auf Crafting und Fähigkeiten-Training spezialisieren: Das innovative System von Durango bietet Spielern viele Möglichkeiten, ihre Lieblingsaktivitäten zu meistern.

Die limitierte Beta von Durango ist in Europa, Amerika, Australien, Kanada, Südamerika und weiteren ausgewählten Territorien verfügbar.