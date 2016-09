in News

Mobile Game Titanfall: Frontline angekündigt

Nexon hat in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Particle City mit Titanfal®: Frontline das erste Mobile Game des Titanfall Franchises angekündigt.

Titanfall: Frontline ist ein strategisches Kartenspiel, in dem Spieler sich in der Rolle des Brigade Commanders in Echtzeit miteinander messen können. Gegner können mit strategischen Kombinationen aus mächtigen Piloten, Titans und taktischen Burn-Karten überlistet werden. Titanfall: Frontline ist das erste Spiel aus dem Titanfall-Franchise und der langjährigen Partnerschaft zwischen Nexon, Particle City und Respawn Entertainment. Das Spiel kann kostenlos aus dem App Store für iPhone und iPad und über Google Play für Android Geräte heruntergeladen werden.

„Wir haben Hand in Hand mit Respawn daran gearbeitet, ein strategisches Karten-Kampfspiel zu entwickeln und Elemente von Sammelkartenspielen mit ikonischen Gameplay-Elementen zu kombinieren, die Titanfall so einzigartig machen und das Genre weiter voranbringen werden“, sagte Larry Pacey, Mitgründer von Particle City. „Vom Titanfall auf dem Spielfeld um das Schlachtenglück zu wenden, bis hin zu Kombinationen aus Parkour und Rodeo Burn Karten, die einen Titan zu Fall bringen ist Titanfall: Frontline fordernd, intensiv und definitiv Titanfall.“

Commander können hunderte von Piloten, Titans und Spezialfähigkeiten, die Burn-Karten sammeln, eigene Decks zusammenstellen und ihre Einheiten aufwerten. Spieler können ihre IMCs und Militia Squads auf ihren jeweiligen Spielstil ausrichten, je nachdem ob sie die Besatzung ihres Dropships aus leichten Piloten und Titans zusammenstellen wollen, um schnell Schaden verursachen zu können oder ob sie ihre Gegner durch starke Verteidigungseinheiten, -Einrichtungen und Unterstützungstruppen in die Knie zwingen wollen.