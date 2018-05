Moonlighter: 11 Facts

Digital Sun und 11 bit studios veröffentlichen enen neuen Trailer der 11 Facts enthüllt, wie man im kommenden Action-RPG Moonlighter am besten überlebt.

Die Story von Moonlighter beginnt, als vor langer Zeit bei einer archäologischen Ausgrabung eine Gruppe von Toren entdeckt wurde. Die Menschen erkannten schnell, dass diese alten Passagen zu verschiedenen Bereichen und Dimensionen führten, wo tapfere und waghalsige Abenteurer unvorstellbare Schätze finden konnten. In der Nähe der Ausgrabungsstätte wurde ein kleines Handelsdorf namens Rynoka gegründet, in dem Abenteurer in der Lage waren, sich auszuruhen und ihren Loot zu verkaufen.

Der neue Trailer zeigt fremde Welten voller Monster, lässt erste Bosskämpfe erahnen und führt in die Wirtschaft von Rynoka ein, der Heimatstadt von Will – Moonlighters Abenteurer und Händler in einem. Will ist jedoch nicht der einzige, der seine hart erkämpften Waren in Rynoka umsetzen möchte und Spieler können sich entscheiden, ob sie sich mit der Konkurrenz anlegen oder kooperieren möchten.

Moonlighter erscheint am 29. Mai für PC und Konsolen.