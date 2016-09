in News

Mount & Blade – Warband Realease-Trailer

Pferde satteln! Ab heute ist das Mittelalter-Sandbox-Rollenspiel Mount & Blade – Warband von TaleWorlds Entertainment für PlayStation 4 und Xbox One im Einzelhandel erhältlich.

Pünktlich zum Release wird heute darüber hinaus der Trailer veröffentlicht.

In einer komplett offenen Mittelalter-Welt ohne Fantasy-Elemente bietet Mount & Blade – Warband realistische Echtzeitkämpfe. Dabei ist nicht nur strategisches Geschick von Nöten, um in den Schlachten zu bestehen. Um zu überleben, sollte der Spieler eine große Anzahl an Nah- wie Fernkampfwaffen beherrschen. Das non-lineare Sandbox-Gameplay erlaubt es dem Spieler, nicht nur einen eigenen Charakter zu erstellen, sondern auch einen eigen Beruf zu wählen und selbst gesteckte Ziele zu verfolgen.