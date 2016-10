in News

Multiplayer Beta-Trailer zu CoD: Infinite Warfare

In Kürze startet die Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta.

Jeder, der Infinite Warfare bereits für die PlayStation4 vorbestellt hat, gehört zu den Ersten, die mehr als drei neue Multiplayer Maps, neue Kampfrüstungen,neue Missionsteams und vieles mehr ab 14. Oktober in der Call of Duty: Infinite Warfare Multiplayer Beta erleben können.

Die Kampfrüstungen in Call of Duty: Infinite Warfare, darunter die Kriegerrüstung, Söldnerrüstung und Synapsen-Rüstung, bieten jeweils ihre ganz speziellen, eigenen Ladungen und Merkmale. Die Kampfrüstungen lassen sich aufleveln und so zusätzlich mit neuen Waffen und Ausrüstungen verstärken.

Call of Duty: Infinite Warfare bietet neue und klassische Multiplayer-Modi sowie darüber hinaus die neuen Missionsteams. Hier werden Spieler für das Absolvieren von Herausforderungen belohnt, die ihnen von ihrem teamspezifischen Commander aufgetragen werden.

Die Beta startet am 14. Oktober mit folgendem Ablaufplan:

Wochenende: PS4 exklusiv – 14. Oktober ab 19 Uhr bis 17. Oktober um 19 Uhr. Wochenende: PS4 und Xbox One exklusiv – 21. Oktober ab 19 Uhr bis 24. Oktober um 19 Uhr.

Vorbesteller von Call of Duty: Infinite Warfare erhalten Zugang zur Multiplayer Beta zuerst auf der PlayStation4 ab 14. Oktober 2016: http://bit.ly/IW-COD

Die neuesten Informationen gibt es stets über www.callofduty.com, Call of Duty: Infinite Warfare wird am 4. November für PlayStation4, Xbox One und PC veröffentlicht.