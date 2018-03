Mutant Year Zero: Road to Eden – Gameplay

Funcom veröffentlicht heute ein ausführliches Video mit ersten Gameplay-Szenen zu ihrem neuen, rundenbasierten Taktik-Spiel Mutant Year Zero: Road to Eden.

Mutant Year Zero: Road to Eden basiert auf der klassischen „Mutant“ IP, welche seit den 1980er Jahren mehrere bekannte Pen- & Paper RPG’s hervorgebracht hat , einschließlich der aktuellen Inkarnation „Mutant: Year Zero“ von Free League und Modiphius Entertainment. DerSpieler übernimmt dabei die Kontrolle über ein Team von sehr ungewöhnlichen Helden wie Dux (eine Armbrust schießende und sprechende Ente) sowie Bormin (ein Wildschwein mit ernsthaften Wutausbrüchen) und hilft ihnen dabei, durch die verlassenen Städten einer post-apokalyptschen Erde zu navigieren – bröckelnde Autobahnen und mutierte Monster an jeder Ecke inklusive. Mutant Year Zero: Road to Eden soll dabei rundenbasierte, taktischen Kämpfe im Stil von „XCOM“ mit Echtzeiterforschung und Stealth-Gameplay kombinieren.

Das Team hinter dem Spiel besteht aus ehemaligen ‚HITMAN‘ Leads sowie Ulf Andersson, dem Designer von ‚PAYDAY‘. Teschnisch basiert es auf der aktuellen Unreal Engine.

Mutant Year Zero: Road to Eden soll 2018 für PC, Xbox One, and PlayStation 4 in erscheinen, weitere Informationen finden ihr auf der offiziellen Website www.mutantyearzero.com