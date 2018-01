MX vs ATV All Out Release-Datum

THQ Nordic und Rainbow Studios kündigen heute das Veröffentlichungs-Datum für das komplette Offroad-Racing- und Lifestyle-Erlebnis MX vs ATV All Out an.

MX vs ATV All Out wird weltweit am 27. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One, und PC erscheinen.

In dem Offroad-Racing- und Lifestyle-Erlebnis beginnen die Spieler auf ihrem eigenen Privatgelände, auf dem sie wichtige Upgrades verdienen und ihre Rennfähigkeiten verbessern. Zu den Upgrades gehören Ausrüstung, bessere Komponenten, MX-Bikes, Geländefahrzeuge und Nutzfahrzeuge! Spieler können riesige Open-World-Umgebungen erkunden oder an Supercross-, Nationals-, Opencross-, Waypoint- und Tag-Veranstaltungen auf den größten Strecken mit vielen Profis aus aller Welt teilnehmen. Darüber hinaus wird den Spielern ein unglaubliches Stunt-System im Freestyle-Modus, Split-Screen-Modus für 2 Spieler und 16-Spieler-Online-Modus geboten.

MX vs ATV All Out kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werde. Spieler die das tun erhalten den „Champions Pass“ – und damit sofortigen Zugriff auf Ausrüstung, Teile und Fahrzeugverbesserungen im Wert von 100.000 Moto Coins. Vorbesteller im PlayStation- oder im Xbox Store erhalten außerdem VIER TAGE Vorabzugang zum Spiel.