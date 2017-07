in News

Nemesis Forge Update zu Mittelerde: Mordors Schatten

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute bekannt gegeben, dass Spieler mit Nemesis Forge – einem neuen Update für Mittelerde: Mordors Schatten – ihre größten Erzfeinde sowie Gefolgsmänner aus Mittelerde: Mordors Schatten nach Mittelerde: Schatten des Krieges bringen können.

In Mittelerde: Mordors Schatten erschaffen Spieler unzählige persönliche Rachegeschichten durch einzigartige, vom Nemesis-System erstellte Gegner und Verbündete. Mit Nemesis Forge werden diese Geschichten in Mittelerde: Schatten des Krieges durch den Import des Erzfeindes aus Mittelerde: Mordors Schatten fortgesetzt. Darüber hinaus wird euer treuester Ork-Gefolgsmann gefunden, der euch beim Kampf und der Verteidigung gegen Saurons Streitkräfte unterstützen wird. Nemesis Forge ist ab sofort für Mittelerde: Mordors Schatten auf Xbox One, PlayStation 4 und Steam erhältlich.

Für Neulinge, die ihren eigenen einzigartigen Erzfeind erschaffen möchten, ist Mittelerde: Mordors Schatten ab heute 17:00 Uhr bis zum 9. Juli kostenlos zum Ausprobieren auf Xbox One und Steam erhältlich.

Zusätzlich können Spieler Mittelerde: Mordors Schatten für Xbox One, PlayStation 4 und Steam mit einem Rabatt von 80 % auf den regulären Preis kaufen. Der Zeitplan zu den Sonderangeboten ist wie folgt:

Xbox One: Sonderangebot ab heute bis zum 17. Juli

PlayStation 4: Sonderangebot ab heute bis zum 19. Juli

Steam: Sonderangebot ab heute bis zum 10. Juli

Angesiedelt zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe führt das Open-World-Action-RPG Mittelerde: Schatten des Krieges die ursprüngliche Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten fort. Die Spieler erleben eine noch reichere, individuellere und größere Welt voller epischer Helden und Schurken, herausragender Schauplätze, eigenständigen Gegnertypen, mehr Persönlichkeiten und ein ganzes Ensemble neuer Charaktere mit unerzählten Geschichten.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint ab dem 10. Oktober 2017 für Xbox One, Windows 10 PC (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro – sowie sobald verfügbar auch für Xbox One X.

Beste Grüße,