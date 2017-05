Neue Inhalte für Torment: Tides of Numenera

Nach den sehr positiven Kritiken, haben inXile Entertainment und Techland Publishing hart gearbeitet, um weitere Inhalte für Torment: Tides of Numenera bereitzustellen. Darunter einige Features, auf die Fans bereits seit Release gewartet haben. Die größte Neuerung ist die Einführung des neuen Begleiters Oom, auch als „The Toy“ bekannt.

Die Updates umfassen:

Oom (Den „The Toy“ Begleiter) – Oom ist ein lebendiges Artefakt aus einer vergangenen Welt und steht dem Charakter des Spielers außerordentlich loyal gegenüber. Es ist ein Formwandler und Wächter und hat eine eigenartige Verbindung zu den Tides, die auch Einfluss auf den Letzten Verstoßenen hat. Es ist am Spieler, das Geheimnis, das Oom umgibt, zu lüften. Oom spricht nicht und selbst seine Gedanken stecken voller fremdartigen Metaphern. Die Antworten auf viele Fragen zu den Tides liegen in seiner Vergangenheit.

– Oom ist ein lebendiges Artefakt aus einer vergangenen Welt und steht dem Charakter des Spielers außerordentlich loyal gegenüber. Es ist ein Formwandler und Wächter und hat eine eigenartige Verbindung zu den Tides, die auch Einfluss auf den Letzten Verstoßenen hat. Es ist am Spieler, das Geheimnis, das Oom umgibt, zu lüften. Oom spricht nicht und selbst seine Gedanken stecken voller fremdartigen Metaphern. Die Antworten auf viele Fragen zu den Tides liegen in seiner Vergangenheit. Umfangreicher Codex – Die Neunte Welt ist gigantisch, angefüllt mit reichhaltigen Geschichten und Charakteren. Der umfangreiche Codex wird als Enzyklopädie dienen und die Reisen des Spielers dokumentieren. Im Verlauf des Spiels werden immer mehr Einträge gemacht, die umfangreiches Hintergrundwissen über die Orte und Bewohner der Neunten Welt vermitteln.

Torment: Tides of Numenera ist ein Rollenspiel, das in Monte Cooks Science-Fantasy-Welt eine Milliarden Jahre in der Zukunft spielt. Das Spiel lädt zum Erkunden ein und bietet ein rundenbasiertes Kampfsystem. Torment: Tides of Numenera ist eine einzigartige Erfahrung und der thematische Nachfolger zu Planescape Torment.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website zu Torment: Tides of Numenera.