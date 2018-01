Veröffentlicht am

Neue Nighthawk Pro Gaming Produkte von NETGEAR

NETGEAR hat jetzt anlässlich der CES 2018 in Las Vegas zwei neue Produkte vorgestellt, die eigens für die Ansprüche und Bedürfnisse engagierter Gamer entwickelt wurden: Den WiFi-Router Nighthawk Pro Gaming XR500 und den 10G/Multi-Gig-LAN-Switch SX10.

Gamer benötigen jeden technisch realisierbaren Vorsprung, um in Online-Multiplayer-Games die Nase vorn zu haben. Ob ambitionierter Gaming-Profi oder eher Gelegenheits-Gamer, ob an einer Konsole oder am PC – der Nighthawk Pro Gaming Router XR500 und der Nighthawk Pro Gaming Switch SX10 stellen dem Anwender und seinen Mitspielern gezielte Einstellungsoptionen zur Verfügung und verhindern unerwünschte Unterbrechungen, um den Beteiligten zu ermöglichen, das Maximum aus ihrem Gameplay herauszuholen.

Der NETGEAR Nighthawk Pro Gaming WiFi Router XR500 setzt auf modernste Software, um den Datenverkehr im Netzwerk zu optimieren und Ping-Zeiten und Verzögerungen beim Datenpakettransport auf ein Minimum zu reduzieren. So bietet er zuverlässige drahtgebundene und auch drahtlose Verbindungen, wie sie für anspruchsvolles Online-Gaming erforderlich sind. Das Gaming Dashboard sowie Funktionen für Geo-Filter, Quality of Service (QoS) und Network Monitoring erlauben individuelle Anpassungen und somit eine Gaming-Performance, die bislang im Router-Segment unerreicht ist. Dazu besitzt der Nighthawk Pro Gaming WiFi Router XR500 extrem leistungsstarke Hardware wie einen Dual-Core 1,7-GHz-Prozessor, Wave-2-WiFi mit Multi-User-MIMO und vier parallelen Datenströmen sowie vier externe Hochleistungsantennen. Diese Top-Ausstattung steckt in einem gleichermaßen aggressiv und elegant gestalteten Gehäuse.

Der 10G/Multi-Gig-LAN-Switch NETGEAR Nighthawk Pro Gaming SX10 (GS810EMX) ist der Nachfolger des Nighthawk S8000 und hat auf der CES 2018 bereits einen Innovation Award erhalten. Als erweiterter 10-Gigabit-Switch ist er in der Lage, Datenströme mit QoS-Mechanismen zu priorisieren, um perfektes Gameplay zu ermöglichen. Der Nighthawk Pro Gaming LAN-Switch SX10 bietet verkabelten Netzwerkgeräten einen klaren Performance-Vorteil durch praktisch verzögerungsfreien Datenpaket-Transport. Er besitzt zwei auto-adaptive 10-Gigabit/Multi-Gigabit-Ports, die entsprechend ausgestatteten Endgeräten maximale Übertragungsraten bieten. Unterstützt werden 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und 10 Gbit/s. Durch Link-Aggregation kann der Nighthawk Pro Gaming LAN-Switch SX10 mit 20 Gbit/s an geeignete Netzwerkgeräte wie beispielsweise NETGEAR ReadyNAS-Systeme angebunden werden. Eine der wesentlichen Software-Funktionen des Switches, das Gaming Dashboard, gibt detaillierten Einblick über alle Transportvorgänge im Netzwerk und die Priorisierung von Ports zum Sicherstellen optimaler Gaming-Performance.

NETGEAR Nighthawk Pro Gaming WiFi Router XR500

Der neue Nighthawk Pro Gaming WiFi-Router verhindert Frust beim Online- und Netzwerk-Gaming. Seine Multi-User-MIMO-Funktion liefert Datenströme gleichzeitig an mehrere Endgeräte, sodass Gamer und ihre Mitspieler im gleichen Netzwerk flüssig gleichzeitig spielen können, ohne gegenseitig ihre Performance zu beeinflussen. Einige weitere Argumente, warum der Nighthawk Pro Gaming Router das Herzstück im Netzwerk ambitionierter Gamer sein sollte:

Gaming Dashboard — Ein einziger Bildschirm zeigt übersichtlich die Echtzeit-Bandbreite pro Endgerät, Ping-Zeiten und viele weitere Parameter.

Geo Filter — Latenzen lassen sich optimieren, indem die Entfernung zu Gaming-Servern und anderen Mitspielern auf ein Minimum reduziert wird. Mit dieser Funktion lässt sich sicherstellen, dass ein möglichst nahe gelegener Server genutzt wird. Black- und Whitelists erlauben eine gezielte Verwaltung bevorzugter Gaming-Server.

Quality of Service (QoS) — Fürs Gaming genutzte Endgeräte lassen sich priorisieren und mit einer festen Bandbreiten-Zuweisung versehen, um mögliche Datenstaus bei der Weiterleitung ins Netzwerk des Internet-Providers zu vermeiden.

Gaming VPN — Ein eigener VPN-Client für die Verbindung zu VPN-Servern schützt die Identität des eigenen Netzwerks und verhindert DDOS-Angriffe.

Netzwerk-Monitor — Endgeräte und Anwendungen, die hohe Bandbreiten belegen, lassen sich identifizieren, um mögliche Engpässe zu verhindern.

Gigabit-EthernetPorts — Vier Gigabit-LAN-Ports bieten schnellen Anschluss für fest verkabelte Endgeräte – beispielsweise für schnelles Gaming oder Streaming in bester Qualität

802.11ac WiFi — Multi-User MIMO (MU-MIMO), vier Datenströme (Quad-Stream) und Kanal-bandbreiten bis zu 160MHz garantieren Höchstgeschwindigkeit.

Dual-Core 1,7-GHz-Prozessor — Die hohe Prozessorleistung versorgt mehr Endgeräte mit 4K-Streaming, VR-Garming, komplexen Webseiten und ähnlichen Inhalten.

AC2600 WiFi — Die WLAN-Übertragung unterstützt Datenraten bis zu 800+1733 Mbit/s*. Dank gleichzeitigem Dual-Band-Betrieb kann die Bandbreite bis zur doppelten Kapazität erhöht werden.

Hochleistungs-Antennen — Vier externe Antennen sorgen für bessere WLAN-Abdeckung und höhere Datenraten.

Speicher — 256 MB Flash-Memory und 512 MB RAM bieten reichliche Leistungsreserven.

Beamforming+ — Diese Funktion sorgt für stabilere Übertragungen, selteneren Verbin-dungsverlust und störungsfreien Datenverkehr im drahtlosen Netzwerk.

NETGEAR Nighthawk Pro Gaming SX10 – 10G/Multi-Gig-LAN-Switch (GS810EMX)

Der neue 8-Port-10G/Multi-Gig-LAN-Switch SX10 hat schon kurz nach seiner Vorstellung erste Auszeichnungen gewonnen. Er bietet hohe Leistung und lässt sich individuell anpassen, um Gamern optimale Performance zu liefern. Zu seinen Highlights zählen minimale Latenzen, das neue Gaming-Dashboard und präzise Selbst-Diagnose-Funktionen, die auf die hohen Ansprüche der Gaming-Welt ausgelegt sind. Enthalten sind außerdem die kompletten Software-Funktionen der NETGEAR Smart Managed Plus Switches. Da überrascht es wenig, dass dieser Switch bereits auf der CES 2018 mit dem dort vergebenen Innovation Award für Spitzenleistungen in Design und Technik ausgezeichnet wurde. Hier die wichtigsten Argumente, warum Gamer den Nighthawk Pro Gaming Switch SX10 unbedingt in ihrem Netzwerk einsetzen sollten:

Zwei 10-Gigabit/Multi-Gig-Uplink-Ports, die fünf Link-Geschwindigkeiten unterstützen — Die beiden Uplink-Ports erhöhen Durchsatz und Bandbreite im Netzwerk, indem sie automatisch die größtmögliche Link-Geschwindigkeit aus den fünf Stufen 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s oder 10 Gbit/s unterstützen.

Gigabit-Ethernet-LAN-Ports — Über acht Gigabit-LAN-Ports lassen sich mehr Endgeräte für rasante LAN-Parties mit schnellen Action-Games anschließen.

Gaming Dashboard — Eine übersichtliche Anzeige bietet Echtzeit-Einblicke in Leistung und Konfiguration des Netzwerks.

Vollständig anpassbare RGB-LED-Anzeigen — Personalisierung jeder LED für bessere Sichtbarkeit oder zur Anpassung an das persönliche Gaming-Setup.

Port-Trunking/Link Aggregation (LAG) mit bis zu 20Gbit/s — Die Gigabit- oder Multi-Gigabit-Ports lassen sich für abermals höhere Geschwindigkeiten zusammenschalten („aggregieren“).

Fortgeschrittene Konfigurationsoptionen für VLAN und QoS — Damit lässt sich jedem Gaming-Endgerät die Priorität zuweisen, die es verdient.

Intuitive Benutzerschnittstelle — Die optimierte Bedienoberfläche lässt sich auch über Mobilgeräte nutzen und unterstützt vorkonfigurierte „One-Click“-Optionen für alle wichtigen Einstellungen.

Geringe Latenz — Die auf ein Minimum reduzierten Latenzzeiten sorgen für flüssiges Gameplay und blitzschnelle Reaktionen.

Auto-Diagnose — Eventuelle Netzwerkprobleme lassen sich schnell und komfortabel lösen, damit es möglichst schnell mit dem Gaming weitergehen kann.

Stiller, lüfterloser Betrieb — Dank Aluminium-Gehäuse mit optimaler Hitzeableitung besteht kein Bedarf an einem Lüfter. Dies erlaubt geräuschlosen Betrieb.

Integration mit Nighthawk Routern — Im Zusammenspiel mit einem NETGEAR Nighthawk Router steht Gamern maximale Netzwerk-Performance zur Verfügung.

3 Jahre Garantie — Anwender profitieren von der dreijährigen Herstellergarantie und kostenlosem technischen Support.

Preise und Verfügbarkeit

Der NETGEAR Nighthawk Pro Gaming WiFi Router XR500 ist ab Ende Q1/2018 in Fachgeschäften und Online verfügbar. Der Preis wird rechtzeitig vor Verkaufsstart des Produkts bekanntgegeben. Der 10G/Multi-Gig-LAN-Switch NETGEAR Nighthawk Pro Gaming SX10 (GS810EMX) ist ab Ende Januar 2018 in Fachgeschäften und Online zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

* Maximale drahtlose Datenrate gemäß den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11. AC2600 ent-spricht 800 Mbit/s auf 2,4 GHz gemäß 802.11n mit Unterstützung für 256QAM + 1733 Mbit/s auf 5GHz gemäß 802.11ac. Der Performance-Mode auf 2,4 GHz erfordert Unterstützung für 256QAM durch den WLAN-Client. Bis zu 1733 Mbit/s drahtlose Datenrate sind bei Verbindungen zu anderen 802.11ac-Endgeräten mit Unterstützung für 1733 Mbit verfügbar. Der tatsächlich erzielbare Daten-durchsatz und die WLAN-Abdeckung hängen von verschiedenen Faktoren ab – beispielsweise den Bedingungen vor Ort und im verwendeten Netzwerk, dem übertragenen Datenvolumen, der Bausub-stanz und Konstruktionsweise von Wänden und Decken sowie der Netzwerklast. NETGEAR macht keine direkten oder indirekten Zusicherungen der Kompatibilität dieses Produkts mit zukünftigen Standards.