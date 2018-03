Neue Sonic-Projekte

Im Rahmen eines Panels mit dem Namen “Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel” auf der SXSW in Austin, Texas, kündigte SEGA einige neue Projekte zum Sonic-Franchise an.

Am Panel nahmen der Sonic Team-Leiter Takashi Iizuka, Sonic Social Media Manager Aaron Webber, Sonic Product Development Director Austin Keys, Sonic Mania Animation Director Tyson Hesse und TV Animation Production Coordinator Jasmin Hernandez teil.

Eines der Highlights ist die Ankündigung von Sonic Mania Plus, der Box-Version des von Kritikern und Spielern weltweit gefeierten Sonic Mania. Die physische Version fügt der bereits veröffentlichten digitalen Version einige neue Funktionen hinzu. Zudem erhält Sonic Mania Plus mit Mighty the Armadillo und Ray the Flying Squirrel zwei neue Charaktere und einen neuen Modus, der die Spieler zu Herausforderungen an bekannten Orten aus den Klassikern schickt. Neben einem 32-seitigen Artbook erhält die physische Version ein SEGA Meda Drive-Cover und eine holographische Verpackung. Sonic Mania Plus wird diesen Sommer für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One im Handel verfügbar sein. Die physische Edition wird schon bald vorbestellbar sein. Für alle Spieler, die bereits Sonic Mania besitzen, wird ein DLC mit einigen der angekündigten Neuerungen verfügbar sein.

Zudem weitere Informationen etwa zur Sonic Mania Adventures 2D-Serie bekannt gegeben. Sonic Mania Adventures nimmt einige Story-Elemente des Sonic Mania Universums auf und transportiert diese in eine unterhaltende 2D-Serie, deren erste Episode in den nächsten Wochen auf YouTube veröffentlicht wird. Sonic Mania Adventures wird von Tyson Hesse animiert, der schon die Eröffnungssequenz von Sonic Mania erschaffen hat.

Zum Abschluss des Panels gab SEGA noch einen kleinen Einblick auf ein neues, spannendes und in Entwicklung befindliches Sonic-Projekt: