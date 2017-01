Neue Xbox Bundles und das Creators Update

Microsoft bietet allen Xbox-Spielern wieder neue Bundles an, denn sowohl HALO WARS 2 als auch FORZA HORIZON 3 stehen in den Startlöchern. Dazu ist mit heute auch das Creators Update erhältlich und soll den Spielspaß weiter verbessern.

HALO WARS 2 1 TB Xbox One S Bundle

Schon vor dem offiziellen Release des von HALO WARS am 21. Februar, gibt es das HALO WARS 2 1 TB Bundle ab 17. Februar im Handel. Im Bundle enthalten: eine Xbox One S mit 4 Download-Token für HALO WARS 2 Ultimate Edition inklusive Halo Wars Definitive Edition, Early Access, der HALO WARS 2 Season Pass und das DLC „Willkommen auf der Arche“. Außerdem dabei: eine 14-tägige Xbox Live Gold Mitgliedschaft.

Das Bundle gibt es um EUR 349,- (UVP) im teilnehmenden Handel und im Microsoft Store.

FORZA HORIZON 3 Xbox One S Bundle

Auch Motorsport-Fans kommen im Februar auf ihre Kosten: mit dem FORZA HORIZON 3 Xbox One S Bundle mit wahlweise 500 GB oder 1TB Festplatte. Auch hier mit dabei: Die Xbox One S – die einzige Konsole, die HDR-Gaming, Ultra HD 4k Blu-Rays sowie 4K Video-Streaming unterstützt. Dank HDR (High Dynamic Range) erleben Gamer FORZA HORIZON 3 in noch kräftigeren und stärker leuchtenden Farben und tauchen so noch tiefer in die weite Welt des Motorengeheuls ein. Weiters mit im Bundle: der Full-Game Download-Token für FORZA HORIZON 3 und eine 14-tägige Xbox Live Gold Mitgliedschaft! Ab 21.2. ist das Bundle am Weg in die Regale und wird kurze Zeit später erhältlich sein.

Das Bundle gibt es in einer 500 GB-Version um EUR 299,- (UVP) und einer 1 GB-Variante um EUR 349,- (UVP) im teilnehmenden Handel und im Microsoft Store.

Roll-out des Creators Update for Xbox One und Windows 10 startet heute

Heute, am 23. Jänner startet das Roll-out des ersten Teils des Creators Update. Das Roll-out erfolgt in mehreren Wellen und ist vorerst exklusiv für ausgewählte Xbox Insider Program Mitglieder verfügbar. Doch das ist erst der Anfang der weitreichenden Features, die das Gaming-Erlebnis auf Xbox One und Windows 10 noch besser machen sollen.

Hier einige Features, die Xbox Insider Program Mitglieder ab heute erleben:

Ein frischer Look für das Startmenü macht die Menüführung noch schneller. Gamer können damit direkt und ohne Umwege den Content aufrufen, den sie wollen: mit einem kleineren Icon des Spiels, das gerade gespielt wird, mit neuen Optionen, um den Game Hub zu öffnen, in die jeweiligen Clubs und LFGs zu gelangen oder auch einem schnelleren Weg um die bisherigen Achievements aufzurufen.

Der schnellere, intuitivere Guide bietet neue Features und neuen Möglichkeiten, direkt auf der Startseite den Content als erstes zu sehen, der den jeweiligen Gamer auch tatsächlich am meisten interessiert. Mit einem Knopfdruck auf den Xbox-Button auf dem Controller, können Spieler den verbesserten Guide als Overlay auf der linken Seite aufrufen – ganz gleich was sie gerade machen.

Zusätzlich wurden einige der beliebtesten Multitasking Erfahrungen in puncto Geschwindigkeit und Erreichbarkeit deutlich verbessert. Spieler können ihre Game DVR-Clips direkt vom Guide aus starten und ihrer Länge anpassen.

Ein neues Erfolgsübersicht-Overlay wurde hinzugefügt, neue Gamerscore Leaderboards und ein neues Cortana Design mit Erinnerungs- und Alarmfunktion, um nie wieder eine Gaming-Session zu verpassen. Außerdem ermöglicht das Update bessere Kontrolle über die Hintergrundmusik.