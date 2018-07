Veröffentlicht am

Neuer DLC für Die rektakuläre Zerreißprobe angekündigt

Ubisoft und die South Park Digital Studios kündigten heute an, dass die neue Erweiterung für South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe den Namen „Bring den Crunch“ haben wird.

In Bring den Crunch, ist der neue Verbündete Mint-Berry Crunch, aka Bradley Biggle, aka Gok-zarah, gerade von seinem Heimatplaneten Kokujon mit der unglaublichen Knusperkraft von Minze und Beeren erschienen. Gleichzeitig verwandelt sich das idyllische Sommer-Camp am Tardicaca-See in einen wahren Albtraum, als der Camp-Aufseher plötzlich verschwindet. Angesichts der drohenden Gefahr für das Sommer-Camp entscheidet sich Blitzfreak dazu, ein Notsignal überCoonstagram zu senden. Die Spieler schließen sich mit Blitzfreak, Dr. Timothy, Professor Chaos und dem neuesten Mitglied der Coon & Friends, Mint-Berry Crunch, zusammen, um das Sommer-Camp zu retten.

Außerdem erhalten die Spieler die neue Klasse Final Girl, mit der sie aussichtslose Situationen bewältigen und überleben können. Die neue Superhelden-Klasse bringt neue Kampf-Strategien sowie Fallen mit sich, mit denen angsteinflößende Gegner besiegt werden können. Nach der Rettung des Tardicaca-Sees werden die Spieler ihre neuen Kräfte und Verbündeten für den Rest ihres Superhelden-Abenteuers behalten.

Bring den Crunch wurde von South Park Digital Studios in Zusammenarbeit mit Ubisoft San Francisco entwickelt und erscheint am 31. Juli für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.