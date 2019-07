in News

Neuer Gameplay-Trailer zu Blair Witch

Blair Witch war eine der spannendsten Überraschungen der E3 2019. Nicht nur, dass das Horror-Game auf einer tollen Lizenz aufbaut, es steht auch niemand geringeres als Bloober Team dahinter. Das polnische Entwicklerstudio konnte sich bereits mit Layers of Fear und Observer seine Sporen in Horror-Genre verdienen.

In Blair Witch schlüpfen wir in die Haut des ehemaligen Polizisten Ellis. Diesen verschlägt es, bei seiner Suche nach einem vermissten Kind, in den Black Hill Forest. Laut den Einwohnern rund um den düsteren Wald, treibt darin eine bösartige Wesenheit sein Unwesen. Noch ahnt der Detektiv nicht, dass auch urbane Legenden manchmal wahr sein können.

Blair Witch hat das Zeug zu einem Horror-Leckerbissen. Der heute erschienene Gameplay-Trailer unterstreicht diesen Eindruck.

Ab 30. August 2019 lernt uns die Blair Witch auf PC und Xbox One das fürchten.