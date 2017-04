Neuer Gameplay-Trailer zu DiRT 4

Codemasters und Koch Media veröffentlichen heute einen neuen Gameplay-Trailer zu DiRT 4, der neue Einblicke in den Off-Road-Rennsports zeigt, welchen Fans ab 9. Juni 2017 auf PS4, Xbox One und Windows PC erleben können.

Der neue Trailer wird musikalisch untermalt von ‘Instigators’ von Grace Potter, einem der Songs aus dem großartigen In-Game Soundtrack, der im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Globe, Teil von Universal Music UK, entstanden ist. Die Vereinbarung mit Globe enthält die Implementierung von mehr als 40 lizensierten Musikstücken im ganzen Spiel, die dem Stil von DiRT 4 entsprechen. Darunter befinden sich unter anderem exklusive Songs von Künstlern wie The Amazons, Sigma, Freak und Pretty Vicious neben Stücken von The Chemical Brothers, Disclosure, Queens Of The Stone Age und Bastille.

Mit mehr als 50 ikonischen Off-Road-Fahrzeugen aus der Geschichte des Rennsports fordert DiRT 4 die Spieler dazu auf, furchtlos zu sein. Furchtlos genug, um in klassischer Rally, Rallycross und in Landrush alles zu geben. Die völlig neue DiRT Academy stattet Spieler mit den notwendigen Fähigkeiten aus, um sich an die Spitze des Rennsports zu fahren und stellt zudem den Spielplatz für Nachwuchsfahrer dar.

Mit zwei unterschiedlichen Anwendungsmodellen, Gamer und Simulation, bietet DiRT 4 sowohl leichten Zugang als auch ausreichende Tiefe für Einsteiger in das Franchise und fortgeschrittene DiRT-Fans. Das innovative Your Stage-System von DiRT 4 erlaubt den Spielern die Produktion einer nahezu unendlichen Anzahl eigener Rennstrecken mit nur einem Knopfdruck. Your Stage erlaubt fortgeschrittenen Fahrern die Erstellung längerer und technisch anspruchsvollerer Strecken, während Einsteiger auch einfache und schneller zu meisternde Strecken generieren können, die ihren Fähigkeiten entsprechen.