Neuer Gameplay-Trailer zu Dishonored 2

Bethesda hat einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht. Im Mittelpunkt: Corvo Attano! Der Protagonist des ersten Teils steht neben Emily Kaldwin erneut als spielbarer Charakter zur Verfügung.

Im Deutschen wird Corvo übrigens von keinem Geringeren als Manfred Lehmann gesprochen (u.a. die deutsche Stimme von Bruce Willis). In diesem Story-Trailer werdet ihr Zeuge, auf welche Weise Corvo Attano an Delilah Rache nimmt – der unheimlichen Thronräuberin, die seiner Tochter, der Kaiserin Emily Kaldwin, ihr Erbe entrissen hat.

Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PlayStation 4, Xbox One und PC. Das voll lokalisierte, deutsche Spiel enthält zusätzlich die englische Sprachversion und kann somit auch in seiner Originalfassung gespielt werden.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr unter https://dishonored.bethesda.net/de.