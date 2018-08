Neuer Gameplay-Trailer zu Strange Brigade

Das Entwicklerstudio Rebellion hat heute einen neuen Trailer zum 3rd-Person-Koop-Shooter Strange Brigade veröffentlicht, der die Charaktere, Waffen und Gefahren im Detail vorstellt.

Ägypten in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Hexenkönigin Seteki ist nach 4000 Jahren unruhigen Schlafes in einem namenlosen Grab erneut auferstanden. Nur eine Gruppe mutiger Helden kann sie und ihre schreckliche Armee der mumifizierten Monster aufhalten: Die Strange Brigade! Erkunde faszinierende Ruinen, löse gefährliche Rätsel und finde verlockende Schätze, während du dir den Weg durch zahllose untote Feinde in dieser spannenden Third-Person-Action freischießt und den Abenteurer in dir weckst!

Die Strange Brigade ist eine bunte Truppe schneidiger Abenteurer, die sich mit Horden exotischer Untoter wie Mumien, riesige Skorpione und Piraten anlegt, um der wiederauferstandenen Hexenkönigin Seteki Einhalt zu gebieten und die Welt davor zu bewahren ins Dunkel zu stürzen.

Strange Brigade erscheint am 28. August auf PS4, Xbox One und PC. Das Abenteuer kann im Alleingang oder Koop mit bis zu drei weiteren Mitspielern bestritten werden.