Neuer Spielmodus für Agony angekündigt

Madmind Studios veröffentlicht heute Informationen zum Agony Mode, der dem bald erscheinenden Horror-Survival-Abenteuer Agony neue Features hinzufügen wird. Das Spiel erscheint am 29. Mai 2018 für die PlayStation 4, Xbox One, sowie für PC.

Der zusätzliche Spielmodus erstellt zufällig generierte Kammern, um die höllischen Survival Skills des Spielers zu testen. Labyrinthe aus menschlichen Knochen oder Eis stellen die Spieler vor neue Aufgaben und Herausforderungen, so müssen zum Beispiel zehn raffiniert versteckte Figuren gefunden werden. Ungeachtet der Hauptstory von Agony wählen die Spieler das Geschlecht des Charakters frei aus und können nach Abschluss des Agony Modes – welcher mit dem Ableben der Spielfigur endet – ihre gewonnenen Punkte online auf einer globaler Highscore-Liste mit anderen Spielern vergleichen.

Spieler, die ihre Aufgaben erfolgreich abschließen, können in jedem Level die geheimnisvolle Red Chamber finden. In weiteren zufällig generierten Rätselkammern, treiben sie ihren Punktestand in noch teuflischere Höhen – oder wiederholen das jeweilige Level als verruchter Succubus!

Der zunächst auf Kickstarter erfolgreich finanzierte Titel findet sich in unzähligen Top Horror Games 2018 wieder und wirft Spieler in die brutale Dystopie einer verdrehten Welt. In dieser Mutter aller Höllenvisionen gefangen, gilt es nicht nur das eigene Überleben zu sichern, sondern auch das Rätsel hinter der mysteriösen Roten Göttin zu lüften, der Herrin über diesen Alptraum!. Als Architektin dieses seelenfressenden Fegefeuers scheint sie die einzige Hoffnung zu sein, um die Dunkelheit zu verlassen — aber wie so oft steckt mehr hinter den Erzählungen als das Auge auf den ersten Blick wahrnimmt. Gejagt von den Inkarnationen der schlimmsten Alpträume der Menschheit, können Spieler Dämonen und andere arme Seelen übernehmen, um sich ihren Weg zurück ins Licht zu bahnen.