Neuer Story-Trailer von Tekken 7 veröffentlicht

BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht heute einen neuen Story-Trailer von TEKKEN 7, der den Konflikt der Mishima-Familie und seine Auswirkungen auf den Rest der Welt beleuchtet. Ehre, Pflicht, Rache – jeder kämpft aus einem bestimmten Grund.

In einem finalen Showdown voller Blut und Zorn wird das, was mit Tod begann… mit dem Tod enden.

TEKKEN 7 – all fights are personal! Kämpft ab dem 2. Juni 2017 in den Arenen von TEKKEN 7 auf PlayStation 4, Xbox One und erstmals auf STEAM. Weitere Informationen gibt es unter: Tekken.com