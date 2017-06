Neuer Termin für Kingdome Come: Deliverance

Warhorse Studios und Deep Silver geben heute bekannt, dass Kingdom Come: Deliverance am 13. Februar 2018 in Amerika, Europa und allen PAL Regionen im Handel erscheinen wird.

Beide Unternehmen haben sich gemeinsam auf dieses neue Veröffentlichungsdatum geeinigt, um zukünftigen Spielern und der Community über alle Plattformen die höchstmögliche Qualität liefern zu können.

Aus diesem Anlass veröffentlichen Warhorse Studios und Deep Silver einen neuen Story-Trailer für und liefern einen tiefen Einblick in die Anfänge der abenteuerlichen Geschichte von Kingdome Come: Deliverance. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Waffenschmieds, dessen friedliches Leben eine jähe Wendung nimmt. König Sigismund selbst ordnet blutrünstige Söldner dazu an, das Heimatdorf von Henry zu überfallen, die Bewohner zu ermorden und das Dorf niederzubrennen. Durch einen glücklichen Umstand zählt Henry zu den wenigen Überlebenden des Massakers. Schon bald nimmt Henry sein Schicksal in die Hand und wirft sich in den mutigen Kampf für die Zukunft Böhmens – eine Entscheidung, die ihn schon sehr bald in einen blutigen Konflikt und wachsenden Bürgerkrieg verwickeln wird.