Neuer Trailer von CoD: Modern Warfare Remastered

Heute hat Activision den allerneuesten Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered veröffentlicht.

Mit dem Trailer erhalten Fans einen actiongeladenen Einblick, was sie in der Neuauflage des Ego-Shooters aus dem Jahr 2007 erwartet.

Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered kombiniert als Bundle wird am 4. November für PlayStation®4, Xbox One und PC erscheinen.

Zusätzlich wird aber jeder, der die Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition oder die Digitale Deluxe Edition für PS4 bereits gekauft hat, die Möglichkeit erhalten, die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare Remastered schon ab 5. Oktober, also 30 Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, zu spielen.

Mehr Infos zum Early Access von Call of Duty: Modern Warfare Remastered gibt es hier.