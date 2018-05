Neuer Trailer zu LEGO Die Unglaublichen

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute einen neuen Trailer zu LEGO Die Unglaublichen veröffentlicht, der einen ersten Einblick auf die Verbrechenswellen-Missionen des demnächst erscheinenden Spiels gewährt, das auf Disney•Pixar’s Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2 basiert.

Das Video zeigt Fans, dass es an Teamwork bedarf, um eine Vielzahl gefährlicher Schurken, die in die dynamische Spielwelt eingefallen sind, in einer Reihe spaßgeladener Missionen zu besiegen. Jeder einzigartige Bezirk der Welt wurde von einer Welle krimineller Verbrechergenies überschwemmt, wie etwa Syndrom und Der Tunnelgräber. Spieler müssen mehrere Herausforderungen bewältigen und sich epischen Bosskämpfen stellen, um die Gerechtigkeit wieder zurück in die Stadt zu bringen.

Die spannende Spielwelt von LEGO Die Unglaublichen wurde inspiriert von Schauplätzen aus beiden Filmen, in der es viele Geheimnisse zu entdecken und Schurken zu bekämpfen gibt.

LEGO Die Unglaublichen wird ab dem 15. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC erhältlich sein. Für Nintendo Switch erscheint das Game am 5. Juli 2018.