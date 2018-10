Neuer Trailer zu Thronebreaker: The Witcher Tales

CD PROJEKT RED, Schöpfer der Witcher-Spieleserie, präsentiert einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Thronebreaker: The Witcher Tales – dem in Kürze erscheinenden Rollenspiel-Abenteuer.

Der komplett lokalisierte Trailer zeigt die Erkundung der Welt von The Witcher, die entscheidungsabhängigen Erzählungen des Spiels, und gewährt einen Ausblick auf neue Orte und Charaktere. Das Video enthält auch einen ausführlichen Blick auf die Mechanismen der Armee-Verwaltung und dem Ausbau des Lagers – sowie auf die geschichtsträchtigen Kämpfe, an denen die Spieler teilnehmen.

Thronebreaker: The Witcher Tales erscheint am 23. Oktober auf dem PC über GOG.COM. Eine Konsolenversion für PlayStation 4 und Xbox One folgt am 4. Dezember.