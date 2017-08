Neuer VR-Titel ELEVATOR…TO THE MOON!

ROCCAT Studios, der deutsche Hersteller von Gaming-Peripherie und neuerdings auch Spielentwickler, greift mit seinem zweiten Titel und erstem Virtual-Reality-Projekt nach den Sternen, ELEVATOR…TO THE MOON!

ELEVATOR…TO THE MOON! ist ein tiefgehendes VR-Adventure-Game. Der namenlose Protagonist befindet sich an einem geheimen Ort im Untergrund und wird von dem unangenehmen Großmaul und gleichzeitigen Präsidenten der Welt, Doug-Slater Roccmeier dazu gezwungen, einen Aufzug zum Mond zu bauen. Roccmeiers kaputter Aufzug kann also nach Anleitung repariert werden, während Roccmeier den Spieler mit wilden Flüchen via Gegensprechanlage bombardiert… oder aber der Spieler entscheidet sich Roccmeier zu ignorieren und zerstört derweil irgendetwas, zerhackt das digitale Gehirn der mysteriösen A.l. oder isst vielleicht sogar ein paar Space Cookies.

Es gibt zahlreiche Optionen, die darauf warten, mit ein wenig Hirnschmalz entdeckt zu werden. Die Entscheidungsfreiheit liegt allein beim Spieler – die Charaktere sind einzigartig und egal, was passiert, am Ende landet man auf dem Mond. Ganz bestimmt. Fast sicher. Vielleicht. Erlebe den weltweit ersten und besten VR Weltraumaufzug / Depp-Präsidenten-Simulator!

Mit der Unterstützung des Tech-Giganten Oculus VR, ansässig in Menlo Park, Kalifornien, hat sich die Idee eines verrückten, chaotischen, alles-oder-nichts Weltraumaufzugerlebnisses in ELEVATOR… TO THE MOON! verwandelt – eine vollwertige, episodische VR-Exkursion.

“Wir haben eine Demo erstellt und Oculus vorgestellt. Sie fanden die Idee krass und boten uns Unterstützung an, damit wir ein vollständiges Spiel entwickeln konnten“, sagt Marc Barnes, kreativer Kopf des Unternehmens, zu den Anfängen des Spiels. „Mit einem Team aus 3D-Künstlern und Game-Developern haben wir dann ein verrücktes, einzigartiges VR-Game produziert. Die Freiheiten und die Unterstützung, welche Oculus uns gewährt hat, waren großartig – wir konnten wirklich unser Ding machen.“

Mit interner Rückendeckung von ROCCAT-Gründer und CEO René Korte für die freie Entfaltung der Kreativität sowie positiver Mithilfe durch Oculus VR, haben sich Marc und sein Team auf den spannenden Weg in die Welt des In-House Game-Development begeben.

ELEVATOR…TO THE MOON! wird voraussichtlich im Oktober 2017 für Samsung Gear VR sowie Oculus VR erscheinen.