Neuer Xbox One Wireless Controller

Mit einem neuen Controller in den Frühling starten: Xbox-Fans können sich zum Frühlingsbeginn auf den neuen Xbox One Wireless Controller Special Edition „Recon Tech“ im stylischen Schwarz mit goldenem Diamond-Grip freuen.

Der Xbox Wireless Controller SE „Recon Tech“ schmeichelt aber nicht nur dem Auge. Die Gummierung auf der Rückseite und die neue Diamond Grip-Strukturierung auf der Vorderseite sorgen dafür, dass der Controller stets ideal in der Hand liegt. Wie alle Xbox One Wireless Controller glänzt auch dieser mit den überarbeiteten Thumbsticks: Nach unzähligen Stunden Spielspaß fühlen sie sich immer noch an wie am ersten Tag. In Kombination mit dem neuen Digi-Pad ist so maximale Präzision gesichert.

Als ob dies noch nicht genug wäre, lassen die Impulse Trigger Xbox-Fans die Spielaction am eigenen Leib spüren. Aufgrund dieser und weiterer 40 technischer Innovationen sind die neuen Xbox Controller noch besser. Dank der Bluetooth Technologie können Controller sowohl mit allen Windows 10 Devices (PC, Tablet, Smartphone), als auch mit Xbox One und Xbox One S verwendet werden. Die Funkreichweite hat sich dabei im Vergleich zum Vorgängermodell verdoppelt.

Daneben verfügt der Controller über eine 3,5mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von kompatiblen Headsets und Kopfhörer.

Der Xbox One Wireless Controller Special Edition „Recon Tech” wird ab 25. April 2017 ausgeliefert und wird zum UVP von EUR 64,99 im Microsoft Store oder im teilnehmenden Handel erhältlich sein.