Neues Developer-Video zu Tyranny

Paradox Interactive und Obsidian Entertainment gewähren einen Einblick in den schöpferischen Geist des Bösen. Heute wurde ein Developer-Video zum kommenden Rollenspiel Tyranny für PC, Mac und Linux veröffentlicht.

Künstler und Designer erklären darin, wie sie die Welt von Tyranny durch Animationen, Musik und Charakter-Design zum Leben erwecken. Von den Grund-Konzepten der Charaktere bis zum Aussehen des vom Feind überrannten Landes, zeigt das neue Video viele Aspekte, die nötig sind, um eine neue Welt zu erschaffen, in der das Böse gewonnen hat.

Außerdem stellen Paradox und Obsidian in einem Livestream erstmals weitere Features vor. Dazu zählen das Ingame-System zum Erstellen eigener Zaubersprüche sowie das Erkunden von Dungeons. Der Stream beginnt heute Nacht um 1.00 Uhr auf: https://www.twitch.tv/paradoxinteractive

In Tyranny ist der große Krieg zwischen Gut und Böse bereits entschieden – und die dunklen Kräfte des Überherrschers Kyros haben gewonnen. Seine gnadenlosen Armeen dominieren die Welt und die Bewohner müssen einen neuen Platz in dem kriegsgebeutelten Reich finden. Die Entscheidungen des Spielers werden weitreichende Konsequenzen haben und sowohl Land als auch Leute in einer stark nicht-linearen Geschichte verändern.