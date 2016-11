in News

Neues Entwickler-Video zum RPG Tyranny

Paradox Interactive und Obsidian Entertainment veröffentlichen den letzten Teil der Entwickler-Videos zu Tyranny. Das Rollenspiel erscheint am Donnerstag für PC, Mac und Linux im Einzelhandel.

Die finale Episode der Entwickler-Videos zeigt, wie die verschiedenen Design-Elemente ihren Weg ins Spiel finden – die Begleiter, die Zauberspruch-Herstellung, die Reputation, der Kampf und vieles mehr. Das Video stellt all diese Systeme in Aktion vor und stimmt die Spieler damit schon einmal auf das Release von Tyranny ein.

Alle Fragen zu Tyranny können am Mittwoch, den 9. November um 20.00 Uhr direkt live an das Entwickler-Team von Obsidian Entertainment gerichtet werden. Das englischsprachige „Ask Me Anything“ auf Reddit wird hier zu finden sein: https://www.reddit.com/r/IAmA/

In Tyranny ist der große Krieg zwischen Gut und Böse bereits entschieden – und die dunklen Kräfte des Überherrschers Kyros haben gewonnen. Seine gnadenlosen Armeen dominieren die Welt und die Bewohner müssen einen neuen Platz in dem kriegsgebeutelten Reich finden. Die Entscheidungen des Spielers werden weitreichende Konsequenzen haben und sowohl Land als auch Leute in einer nicht-linearen Geschichte verändern.