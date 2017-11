in News

Neues Material von Surviving Mars

Paradox Interactive veröffentlicht neues Bildmaterial zum kommenden Surviving Mars. Der Titel, der 2018 für PlayStation 4, Xbox One sowie für PC im Handel erscheint, entführt Spieler auf den Roten Planeten.

Um in dieser lebensfeindlichen Umgebung erfolgreich eine funktionierende Kolonie aufbauen zu können, ist ein gutes Ressourcen-Management unerlässlich. Abhängig von Gönnern auf der Erde stehen den Spielern unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Das heutige Video wirft einen ersten Blick auf die wichtigen Grundlagen des Städtebaus auf dem Mars.

Surviving Mars ist eine Städtebausimulation, die von umfassenden Survival-Elementen geprägt wird. Haemimont Games, bekannt unter anderem für die Tropico-Reihe, bringen ihre gesamte Erfahrung in die Entwicklung des Titels. Basierend auf einem retro-futuristischen Look – angelehnt an die Kunstwerke Syd Meads oder die Welten Isaac Asimovs sowie Sci-Fi-Filme der 60er Jahre – entwickelt der Titel eine spannende Hintergrundgeschichte rund um den Aufbruch der Menschheit zu neuen Grenzen. Die grundlegenden Entscheidungen der Spieler zu Beginn, Sponsoren-Auswahl und Ausrichtung, führen zu abwechslungsreichen Forschungs- und Entwicklungszweigen, die einen hohen Wiederspielwert garantieren.

Mehr Informationen zu Surviving Mars gibt es auf: https://www.survivingmars.com/