Neues Party Quizspiel „It’s Quiz Time“

Endlich wieder quizen – It’s Quiz Time ist das neue Party Quizspiel vom in England ansässigen Studio Snap Finger Click, das von ehemaligen Buzz!-Entwicklern gegründet wurde.

Das Spiel soll im November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC herauskommen und wird über 9.000 Fragen sowie jede Menge innovative Features beinhalten. 2016 hat das Snap Finger Click Team bereits das populäre Charade-Spiel Act it Out! herausgebracht.

It’s Quiz Time wird es bis zu acht Spielern ermöglichen ihre Smartphones als Controller über WLAN oder 3G zu verwenden. Durch das Partyspiel moderiert Salli, eine clevere Moderatorin, die Spieler ermuntert sich in Sachen Allgemein- und Trivialwissen zu messen. Dabei steht Spielern die größte Sammlung an Fragen zu Verfügung, die ein Konsolen-Quizspiel bislang gesehen hat. Das Spiel wird in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch sowie Spanisch erscheinen und wird in Partnerschaft mit Vision Games Publishing entwickelt.

Die Entwickler von Snap Finger Click haben ferner angekündigt, bald neue Details zu ihrem Spiel zu enthüllen.