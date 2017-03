Neues Story-Kapitel für Lara Croft GO

Square Enix Montréal gab bekannt, dass für Lara Croft GO ab sofort ein neues Story-Kapitel mit dem Namen „Der Spiegel der Geister“ für PC verfügbar ist.

Das neue Kapitel wurde in Zusamenarbeit mit Montréals Indie Studio KO_OP entwickelt und enthält neue Puzzle, Mechaniken, Errungenschaften, Trophäen und vieles mehr.

Im rundenbasierten Puzzle-Abenteuer Lara Croft GO, nutzt Lara ihre Waffen und ihren Charme, um antike Ruinen voller Geheimnisse, Artefakte und Gefahren zu erkunden. Inspiriert vom klassischen Design der Tomb Raider-Spiele verfügt Lara Croft GO über ein unverwechselbares Art-Design und einen fesselnden Soundtrack, der in Spielern den inneren Grabräuber wecken wird, wenn sie sich den kniffligen Rätseln stellen, um als Lara Croft tödliche Mysterien zu überleben. Lara Croft GO ist für mobile Endgeräte, PlayStation 4, PlayStation Vita und PC-Plattformen verfügbar.

Lara Croft GO ist für 9,99 Euro auf Steam verfügbar: http://bit.ly/LCGOSTEAM