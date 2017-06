Neues Video von Wolfenstein II: The New Colossus

Die E3 liegt zwar schon hinter uns, aber Bethesda hat trotzdem frisches Trailermaterial zur Verfügung gestellt, welches ihr vielleicht noch nicht kennt und zwar zum Shooter „Wolfenstein II: The New Colossus“ mit dem Titel „Im Kampf für die Freiheit“.

Die Entwickler von MachineGames erzählen nicht nur spannende Geschichten, sondern verstehen sich auch auf ihr Gameplay, wie ihr jüngster Titel beweist. Auf dem Bethesda E3 2017 Showcase wurde Wolfenstein II: The New Colossus angekündigt, das mit seiner knallharten Shooter-Action alle Spielspaß-Register zieht. Von verbesserten Waffen – wahlweise einhändig oder zweihändig geführt – bis zu verbesserten Regime-Soldaten gibt es in The New Colossus viel Neues zu entdecken.

Erste Einblicke bietet das folgende Video mit exklusiven Kommentaren des Entwicklerteams und voll lokalisierten, bisher unveröffentlichten Szenen aus dem Spiel.