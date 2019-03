in News

Neues Video zu Tom Clancy’s The Division 2

Damit sich die Spieler nicht auf den Straßen des verwüsteten Washington D.C. verirren, veröffentlichte Ubisoft heute ein neues Video mit einigen Eindrücken zum Online Action-Rollenspiel Tom Clancy’s The Division 2.

Im Interview verrät Game Director Mathias Karlson zudem mit welchen Tricks und Kniffen das Team von Ubisoft Massive ein unglaublich detailgetreues und echt wirkendes Washington D.C. erschaffen hat.

Tom Clancy’s The Division 2 erscheint am 15. März 2019 auf der Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X, PlayStation 4 und Windows-PC.