Neues Video zu Yakuza 0 (PS4) veröffentlicht

Rechtzeitig zum Wochenende hat SEGA noch ein neues Video zu Yakuza 0 veröffentlicht. In diesem spricht der Associate Localisation Producer Scott Strichart über die Geschichte der Spielereihe und erklärt, warum Yakuza 0 einen guten Einstieg in diese Serie darstellt.

SEGAs Associate Localisation Producer für Yakuza 0, Scott Strichart, kennt die Spieleserie so gut wie sonst nur wenige. Im neuen Video spricht er über die Yakuza-Spiele und darüber, was Spieler von dem Prequel erwarten dürfen. Scott erklärt die Yakuza-Geschichte und gibt Auskunft über die Welt und die Figuren von Yakuza 0. Dabei wird auch verraten, welche Rolle die bekannten Figuren Kazuma Kiryu und Goro Majima in der Timeline von Yakuza 0 spielen. Der Release ist für Anfang 2017 vorgesehen, das Spiel erscheint exklusiv für PlayStation 4 und verfügt über die japanische Sprachausgabe des Originals mit englischen Untertiteln. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website.