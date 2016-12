Neues von Berserk and the Band of the Hawk

Heute hat Koei Tecmo den neuen Endless-Eclipse–Spielmodus sowie einige Details der Kampfmenchaniken von Berserk and the Band of the Hawk vorgestellt.

Ein unendlicher Ansturm von Feinden erwartet die Spieler in dem herausfordernden Endless-Eclipse-Spielmodus. Dabei gilt es, abseits der Hauptgeschichte in der furchtbaren Eclipse-Dimension trotz zahlloser Gegner zu überleben, dabei verschiedene Missionen zu erfüllen und die tödliche Eclipse zu überwinden. Während sich die Spieler durch das Eclipse-Reich kämpfen, werden sie mit immer stärkeren Gegnern und härteren Missionen konfrontiert. Wer die Herausforderung übersteht, erhält zur Belohnung bessere Ausrüstung für das Hauptspiel.

Berserk and the Band of the Hawk enthält außerdem einige neue Kampfmechaniken und Nebenwaffen, um mehr Varianten in die Schlachten zu bringen und die Spieler noch tiefer in das düstere Fantasy-Universum zu ziehen. Neben der bevorzugten Hauptwaffe verfügt jeder Charakter über eine starke Nebenwaffe, die einzigartige Fähigkeiten und Effekte mit sich bringt, damit sich die Spieler aus gefährlichen Situationen freikämpfen und Oberwasser gewinnen können. Anders als die Standardwaffen benötigen die Nebenwaffen allerdings eine gewisse Abklingzeit, bevor sie wieder eingesetzt werden können.

Guts beispielsweise trägt neben seinem Schwert Drachentöter eine Armbrust und ein künstliche Armkanone, die Schnellfeuer oder explosive Angriffe über weite Entfernungen erlaubt und alle Feinde in Sicht hinwegfegt. Der gefürchtete Apostel Zodd hingegen kämpft sich seinen Weg mit einem Rush-Angriff frei. Wie im heute veröffentlichten Gameplay-Video zu sehen greift Schierke auf besonders mächtige Zaubersprüche zurück und teilt damit aus der Ferne großen Schaden aus. Außerdem kann sie Begleiter beschwören, die sie im Kampf unterstützten.

Berserk and the Band of the Hawk erscheint am 24. Februar 2017 für PlayStation 4 im Einzelhandel sowie als digitaler Download für PlayStation Vita und PC.