Neues von Cyberpunk 2077

Wenngleich bereits vor zwei Monaten auf den 19. November 2020 verschoben, so gibt es schon jetzt Neues von Cyberpunk 2077 und zwar in Form von drei Videos, die der polnische Entwickler und Publisher CD Proejct Red auf YouTube veröffentlicht hat. Der Fokus der Videos liegt auf den unterschiedlichen Lebenswegen, für die wir uns zu Beginn unseres jeweiligen Abenteuers in Night City entscheiden können, dem Waffenarsenal auf welches wir dabei zurückgreifen können sowie der Musik des Spiels. Die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused gibt einen Einblick, wie sie zur Chrome-Rock-Band SAMURAI von Johnny Silverhand (im Spiel verkörpert von Keanu Reeves) werden. Neben Refused wurden bereits weitere Künstler und Bands bestätigt, die für Cyberpunk 2077 exklusive Stücke beigesteuert haben, darunter Run The Jewels, A$AP Rocky, Grimes und Nina Kraviz. Lebenswege in Cyberpunk 2077 Das Video zu den Lebenswegen gibt einen ausführlichen Einblick in die verschiedenen Hintergrundstorys aus denen wir uns eine Geschichte für V – dem Hauptcharakter in Cyberpunk 2077 – auswählen können. Und das hat Foglen für den gesamten Spielverlauf. Nicht nur bietet jeder der Pfad eine eigene Einleitung, vielmehr beeinflusst unsere Wahl V‘s Erfahrungen während des Spiels. Das Waffenarsenal in Cyberpunk 2077 Das zweite Video gibt Auskunft über das breit gefächerte Waffenarsenal in Cyberpunk 2077. Sowohl Waffen für den Nahkampf als auch Cyberware-Bewaffnung werden demonstriert und es werden zahlreiche Wege aufgeführt, wie sich dieselben im Kampf während der abenteuerlichen Streifzüge durch die gefährlichste Stadt Cyberpunks 2077, in einer düsteren Zukunft, nutzen lassen. Keanu Reeves Band SAMURAI Das letzte der drei Videos gewährt einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Spiels und zeigt, wie die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused der Chrome-Rock-Musikband aus dem Spiel, SAMURAI, Leben einhaucht. Das Video zeigt außerdem Interviews mit den Bandmitgliedern und bietet Einblicke in den kreativen Prozess hinter der Darstellung. Zudem hat die Band heute den neuen Song „A Like Supreme“ von SAMURAI veröffentlicht. Beitrag teilen teilen

