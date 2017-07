Neues Walkthrough-Video zu Assassin’s Creed Origins

Ubisoft veröffentlichte jetzt ein neues Walkthrough-Video zu Assassin’s Creed Origins. In dem Video wird neues Gameplay einer Nebenmission gezeigt und Informationen zu Waffen, Skills und Kampfsystem gegeben.

Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox One Produktfamilie von Microsoft inklusive Xbox One, Xbox One S sowie für Xbox One X, sobald diese am 7. November 2017 veröffentlicht wird, für das PlayStation 4 Pro-Computer-Entertainment-System, für PlayStation 4 und Windows PC.

