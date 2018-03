Ni No Kuni II: Behind The Scenes-Video

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht Details über die 3D-Umgebungen und 2D-Animationen in Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs.

In der Welt von Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs betreten Spieler das Königreich Ding Dong Dell, in dem Katzen, Mäuse und Menschen friedlich miteinander leben. Nach einem verräterischen Putsch sieht sich der junge König Evan gezwungen, aus seinem Reich zu fliehen. Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs erzählt die Geschichte des verstoßenen Königs, der sein Reich wieder aufbaut und dabei die ganze Welt vereint.

Im neuen Behind The Scenes-Video wird ein Einblick in die Arbeit von Art Director Nobuyuki Yanai gewährt.

Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs erscheint am 23. März 2018 für PlayStation 4 und PC.