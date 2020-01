Ninja Theory kündigt Project: Mara an

Bei Project: Mara handelt es sich um ein neues, innovatives Spiel, das sich gerade in der Entwicklung beim Xbox Game Studio Ninja Theory befindet und ganz neue Wege im Bereich Storytelling gehen soll. Mit Project: Mara erwartet Dich eine realistische und fundierte Psychoterror-Simulation. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ein Abbild einer gestörten, menschlichen Psyche zu schaffen und dieses so realistisch wie möglich abzubilden. Das Spiel stützt sich daher auf Erfahrungen und Erlebnissen von echten Personen sowie sorgfältigen Recherchen. Project: Mara ist ein neues Xbox-Vorzeigeprojekt – ein experimentelles Spiel, das offenbart, wie das Storytelling von morgen aussehen könnte. Seit Nina Theory 2018 Teil der Xbox Game Studios geworden ist, hat das Team unermüdlich an neuen Projekten geschraubt: am bald verfügbaren Multiplayer-Kampfspiel Bleeding Edge, am kürzlich angekündigten Forschungs- und Entwicklungsprojekt The Insight Project, das sich mit dem Einfluss von Gaming auf die psychische Gesundheit auseinandersetzt, und natürlich hat Ninja Theory auch an Senua's Saga: Hellblade II gearbeitet. Diese Projekte werden auch weiterhin die Ziele und Entwicklung des Studios in den nächsten Jahren antreiben. Eine Erscheinungsdatum für Project Mara gibt es bislang noch nicht.

