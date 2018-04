Nintendo auf der Austria Comic Con

Nintendo lädt bei der Austria Comic Con in Wels zu Spiel, Spaß und tollen Gewinnen mit neuen Videospielen und spannenden Wettbewerben ein.

Videospieler und Comic-Fans, Cosplayer, Anime- und Manga-Freunde – für sie alle wird Wels am kommenden Wochenende zum Mekka der Popkultur. Am 14. und 15. April findet in der Messe Wels die Austria Comic Con statt, die größte Convention Oberösterreichs. Und wo es um Popkultur und Spielspaß geht, darf ein Akteur nicht fehlen: Am Messestand H71 lädt Nintendo dazu ein, in fantastische Welten einzutauchen. Die Messebesucher können zahlreiche aktuelle Titel für Nintendo Switch und die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie ausprobieren, an Gewinnspielen und Wettbewerben teilnehmen und tolle Preise gewinnen.

Dazu kommen das wilde Rennspiel Mario Kart 8 Deluxe, die turbulente Farbschlacht Splatoon 2, das Action-Spektakel Pokémon Tekken DX und Snipperclips Plus – Zusammen schneidet man am besten ab!, bei dem die Kooperation der beiden Spielenden gefragt ist. Zudem sind auf dem Messegelände Promoter unterwegs, die Besucher zu kurzen Duellen in den Disziplinen von 1-2-Switch herausfordern.

Alle Freunde von Handheld-Spielen dürfen sich am Nintendo-Stand in die neuesten Pokémon-Spiele stürzen. In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond warten die fesselnden Rollenspiele in ihrer klassischen Form auf sie. In Meisterdetektiv Pikachu dagegen lernen sie einen der beliebtesten Charaktere der Serie in einer ganz neuen Rolle kennen: Pikachu erweist sich in dem ebenso lustigen wie liebevoll gestalteten Abenteuer als raffinierte Spürnase. Und das Beste: Jeder Besucher des Standes hat die Chance, dieses Spiel zusammen mit dem zugehörigen extragroßen Meisterdetektiv Pikachu amiibo und einer New Nintendo 2DS XL-Konsole zu gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss man sich nur einen Laufpass am Stand besorgen, die darauf verzeichneten Titel spielen und den ausgefüllten Pass am Ende wieder abgeben.

Weitere tolle Preise gibt es in zwei spannenden Wettbewerben zu gewinnen. Gemeinsam mit der Austrian Nintendo Gaming League sucht Nintendo an jedem der beiden Messe-Tage das treffsicherste Team inSplatoon 2 und den schnellsten Fahrer in Mario Kart 8 Deluxe. Als Preise winken hier unter anderem ein ferngesteuerter Flying Cape Mario sowie ein Flying Yoshi von Carrera. Darüber hinaus überrascht das Nintendo-Team die Standbesucher immer wieder mit kleinen Merchandising-Geschenken und anderen Goodies.

Die Austria Comic Con öffnet am Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr ihre Pforten. Auch Gamers.at wird wieder vor Ort sein und euch mit Bilder auf unseren Social Media Kanälen versorgen.