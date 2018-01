Nintendo startet ins Frühjahr 2018

In einem Nintendo Direct Mini-Video präsentierte Nintendo eine ganze Reihe eigener und Publisher-Spiele, die noch in diesem Frühjahr für Nintendo Switch erscheinen werden.

Die Besitzer der mobilen TV-Konsole dürfen sich in den kommenden Monaten auf eine breite Palette neuer Spiele und Inhalte freuen. Dazu gehören etwa DARK SOULS: REMASTERED, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces und Kirby Star Allies. Obendrein erweitert Marios grün bemützter Bruder Luigi den Bestseller Super Mario Odyssey um einen neuen Spielmodus. Zusätzliche Inhalte, z.B. neue Charaktere, warten auch auf die Spieler von Mario + Rabbids Kingdom Battle und Pokémon Tekken DX.

Ab kommendem Frühling sind Geschicklichkeit und Wettkampfgeist bei Mario Tennis Aces für Nintendo Switch gefragt. Im klassischem Tennisdress stürmt Mario auf den Platz und nimmt es in heißen Tennis-Matches mit einer Vielzahl von Gegnern auf. Neue Kniffe im virtuellen Tennis-Gameplay stellen eine echte Herausforderung dar: So müssen die Spieler Position und Schlagkraft ihrer Gegner genau studieren, um perfekt kontern zu können und die Oberhand zu gewinnen. Zudem enthält das Spiel erstmals seit Mario Tennis für Game Boy Advance einen Story-Modus. Er verleiht dem Tennis-Gameplay mit zahlreichen Extra-Missionen, Boss-Kämpfen und mehr einen ganz neuen Dreh.

Die vereinte Kong-Sippe – mit Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong und Cranky Kong – feiert am 4. Maiihr affenstarkes Debüt auf Nintendo Switch. In Donkey Kong Country: Tropical Freeze erleben die Nintendo-Fans den ganzen Spielspaß und die Herausforderungen des Originals – und obendrein einen brandneuen, nutzerfreundlichen Einsteiger-Modus. Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf.

Im Februar stellt Nintendo außerdem ein kostenloses Update für Super Mario Odyssey bereit. Es enthält u. a. das neue Mini-Spiel Ballonjagd. Das Spiel ist verfügbar, sobald die Nintendo Switch-Fans das Update heruntergeladen und den Hauptmodus von Super Mario Odyssey abgeschlossen haben. Dann müssen sie nur noch Luigi ansprechen, und schon kann die Ballonjagd starten. Im Modus Ballonverstecken gilt es, einen Ballon in einer vorgegebenen Zeit möglichst gut zu verbergen. In Ballonsuche wiederum geht es darum, innerhalb derselben Zeitspanne die Ballons aufzustöbern, die von anderen Nintendo-Fans aus der ganzen Welt versteckt wurden. Je geschickter sich die Spieler beim Verstecken und Suchen anstellen, desto höher steigen sie im Ranking. Außerdem enthält das Gratis-Update lustige, neue Filter für den Schnappschuss-Modus und zusätzliche Outfits.

Kurz: Das Nintendo-Jahr 2018 fängt gut an – und geht noch besser weiter.

Alle Nintendo Switch-Neuheiten auf einen Blick:

Spiel / Neuheit Erscheinungstermin DARK SOULS: REMASTERED 25. Mai Super Mario Odyssey Update Februar Mario Tennis Aces Frühling Donkey Kong Country: Tropical Freeze 4. Mai Kirby Star Allies 16. März Pokémon Tekken DX Battle Pack Ab sofort verfügbar. Einzelne Inhalte erscheinen wie folgt: 1. Welle / bis 31. Januar:

Neues Kampf-Pokémon Durengrad

Neue Helfer-Pokémon Mega Rayquaza und Mimigma 2. Welle / bis 23. März:

Neues Kampf-Pokémon Turtok

Neue Helfer-Pokémon Mew und Celebi Dragon Quest Builders / Demoversion ab sofort Hyrule Warriors: Definitive Edition Frühling Mario + Rabbids Kingdom Battle DLC Pack 3 Frühling The World Ends with You – Final Remix- im Laufe des Jahres SNK HEROINES Tag Team Frenzy Sommer ACA NEOGEO ART OF FIGHTING 2 ab sofort Ys VIII: Lacrimosa of DANA Sommer PAYDAY 2 23. Februar Fe 16. Februar Celeste 25. Januar

Die komplette Nintendo Direct Mini-Präsentation zum Nachschauen: