Nintendo tourt vor Weihnachten durch Österreich

In diesem Monat öffnet Nintendo mit der Switch in drei österreichischen Städten die Tore zu spaßigen Welten: bei den Kärntner Spieletagen in Villach, auf der Familien- und Freizeitmesse spiel aktiv in Innsbruck und beim Festival der Spiele in Graz.

Die Besucher aller drei Events haben Gelegenheit, nach Herzenslust aktuelle Titel für Nintendo Switch und für die tragbaren Konsolen der Nintendo 2DS & 3DS-Familie auszuprobieren.

Bei den Kärntner Spieletagen im Congress Center Villach präsentiert Nintendo vom 10. bis 12. November seine aktuellen Hits für Nintendo Switch. So erleben die Gäste mit dem kürzlich erschienenen Super Mario Odyssey ein farbenfrohes Abenteuer in abwechslungsreichen Welten. Mit ARMS können sie sich witzige Boxkämpfe und mit Mario Kart 8 Deluxe rasante Rennen liefern. Dazu kommen das fröhliche Actionspektakel Pokémon Tekken DX und die 28 originellen Partyspiele von 1-2 Switch. Obendrein dürfen sich alle Handheld-Freunde auf Nintendo 3DS-Titel wie Pokémon Sonne, Pokémon Mond, YO-KAI WATCH 2 und etliche mehr freuen.

Auch die Besucher der spiel aktiv, die vom 24. bis 26. November auf der Messe Innsbruck stattfindet, haben ausgiebig Gelegenheit die genannten Nintendo Switch-Spiele kennenzulernen. Wie in Villach kann man sich auch in Innsbruck davon überzeugen, wie einfach das stationäre und das mobile Spiel mit der neuen Konsole ist. Da sie über einen integrierten Bildschirm verfügt, kann man Nintendo Switch einfach aus der mit dem TV verbundenen Station nehmen und unterwegs weiterspielen. Nintendo zeigt in Innsbruck außerdem die Handheld-Spiele Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond, Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen sowie Nintendo präsentiert: New Style Boutique 3 – Styling Star.

Am selben Wochenende – von Freitag, den 24. bis Sonntag, den 26. November – sorgt Nintendo beim Festival der Spiele im Kunsthaus Graz für Spaß und Spannung. Die Festival-Gäste dürfen sich gleichfalls auf die Nintendo Switch-Titel Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und 1-2 Switch freuen. Alle jungen und jung gebliebenen Spieler können sich in die beiden neuesten Pokémon-Abenteuer stürzen, in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond.

Der Besuch der Events lohnt sich auf jeden Fall: Neben ausgelassenem Spielspaß warten an den Nintendo-Ständen immer auch kleine Geschenke und Gewinnmöglichkeiten auf die Gäste – und natürlich auch die eine oder andere zündende Idee für Weihnachten.