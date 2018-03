Veröffentlicht am

in News

Noctis Lucis Caelum in Tekken 7

BANDAI NAMCO Entertainment gibt heute in einem neuen Trailer bekannt, dass Noctis Lucis Caelum aus Final Fantasy XV mittels DLC als zusätzlicher Charakter in Tekken 7 spielbar sein wird.

Im Noctis Lucis Caelum Pack können Spieler die kämpferische Möglichkeiten entdecken, die der 114. Erbe des Lucian Throns aus FINAL FANTASY XV mit sich bringt. Das neue Pack beinhaltet Noctis Lucis Caelum als spielbaren Charakter, die exklusive Stage „HAMMERHEAD“, die Hintergrundmusiken „Stand Your Ground / FINAL FANTASY XV“ und „APOCALYPSIS NOCTIS Remix / Tekken 7“ sowie fünf Noctis-Kostüme. Noctis Lucis Caelum ist außerdem in dem neuen Modus des DLC 1 „Ultimate TEKKEN BOWL“, spielbar.

Tekken 7 ist für PlayStation 4, Xbox One und PC via STEAM erhältlich. Das TEKKEN 7 DLC Noctis Lucis Caelum Pack erscheint am 20. März 2018.