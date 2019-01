Nur 10 Stück der Artjom-Costum-Edition von Metro Exodus

Deep Silver, 4A Games und Dmitry Glukhovsky, der Autor der Metro-Saga, haben heute Details zur Metro-Exodus-Artjom-Custom-Edition veröffentlicht. Von dieser außergewöhnlichen Sonderedition gibt es nur zehn Exemplare, die in keinem Geschäft erhältlich ist. Stattdessen haben Metro-Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit, sie in den kommenden Wochen über eine Reihe von geplanten Promotion-Aktionen zu gewinnen.

Die handgefertigte Edition enthält eine Besitzurkunde, die von Dmitry Glukhovsky und Andrew ‚Prof‘ Prokhorov, Creative Director und Mitbegründer von 4A Games, persönlich unterzeichnet wurde sowie eine Auswahl von Artjoms ikonischen Geräten, zu denen eine voll funktionsfähige Nixie-Uhr gehört. In einem neuen Video können interessierte Spieler und Metro-Fans beobachten, wie Dmitry eines dieser Pakete vorstellt.

„Wir haben mit den renommierten Handwerkern von DB Props in den weltberühmten Shepperton Studios zusammengearbeitet, um die ultimative Kollektion für Metro-Fans zu entwickeln und herzustellen“, sagte Huw Beynon, Head of Global Brand Management bei Deep Silver. „Jedes Teil ist entweder ein authentisches Objekt aus der realen Welt oder wurde in Handarbeit hergestellt, um die originalen Designs von 4A zu rekonstruieren. Wir wussten, dass wir Artjoms charakteristische Nixie-Uhr nie mit einer Nachbildung glaubwürdig anfertigen können, also beschlossen wir, sie tatsächlich zusammen zu bauen.“

Die Metro-Exodus Artjom-Custom-Edition ist in einer Stahlmunitionskiste verpackt und enthält:

eine voll funktionsfähige, handgefertigte Nixie-Uhr

eine Gasmaske und einen Filter

ein funktionierendes Kugel-Feuerzeug

eine Spartaner-Erkennungsmarke, eingraviert mit dem Namen des Besitzers.

eine Ledertasche und eine Karte der Reise der Aurora.

eine Besitzurkunde, unterzeichnet von Dmitry Glukhovsky und Andrew Prokhorov.

Die erste Kopie dieser unbezahlbaren Ausgaben wurde an 4A Games übergegeben. Die weiteren neun Exemplare der Metro-Exodus-Artjom-Custom-Edition werden in den nächsten Wochen im Rahmen von Promotion-Aktionen verlost.

Story Trailer

Der neue Trailer stellt eine Vielzahl neuer Charaktere vor und ermöglicht einen ersten Blick auf einige der Orte, die Artjom und seine Gruppe von Spartanern auf ihrer Reise durch das postapokalyptische Russland besuchen werden. Von den gefrorenen, winterlichen Straßenzügen Moskaus bis zum feurigen Sommersand der Kaspischen Wüste. Aus der Perspektive Annas, der besten Scharfschützin des Spartaner-Ordens und Artjoms Frau, erkunden die Betrachter des Story-Trailers die lebensfeindliche Welt von Metro Exodus, die auf die Crew der Aurora wartet, während sie aus den Ruinen Moskaus flieht und sich auf eine epische, einjährige Reise ins Unbekannte begibt. Artjom glaubte immer daran, dass es ein Leben jenseits der Metro gäbe – jetzt werden seine Hoffnungen und Träume im Tiegel des russischen Ödlands auf die Probe gestellt.